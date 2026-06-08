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НовостиВ мире8 июня 2026 6:40

Пашинян поделился планами по итогам выборов в парламент Армении

Пашинян заявил, что по итогам выборов его партия сформирует правительство
Анастасия СУТОРМИНА
Пашинян заявил, что по итогам выборов его партия сформирует правительство

Пашинян заявил, что по итогам выборов его партия сформирует правительство

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам парламентских выборов в Армении партия «Гражданский договор» получит в парламенте большинство и сформирует правительство Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей. Об этом сообщили в Избирательном комитете республики после подсчета голосов со всех участков.

Примечательно, что сразу по окончании голосования в республике Никол Пашинян объявил, что его партия одержала победу.

Кроме того, премьер Армении порассуждал о сотрудничестве Еревана с Москвой. Он отметил, что отношения между государствами основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину.