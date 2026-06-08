Пушилин: Российские военные сократили расстояние до Краматорска до 11 км Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные сократили расстояние до Краматорска. По его словам, после освобождения населенного пункта Тихоновка до окраин города осталось около 11 километров.

Пушилин уточнил, что форсирование канала Северский Донец — Донбасс и взятие Тихоновки позволили создать плацдарм на левом берегу для расширения зоны наступательных действий.

В пятницу, 5 июня, Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Тихоновку в Донецкой Народной Республике.

Как писал KP.RU, ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что полное освобождение Донецкой Народной Республики наступит после того, как российские силы вытеснят украинские подразделения из Краматорско-Славянской агломерации. По его словам, противник понимает, что падение Константиновки, являющейся южными воротами агломерации, серьезно осложнит его положение.