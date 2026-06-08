В России хотят ввести постоплату уличных парковок: как это повлияет на водителей Фото: Алексей ФОКИН.

Водителям в России, возможно, больше не придется мучиться со штрафами, если паркомат сломался или банк не принял оплату. Минтранс РФ предлагает разрешить оплачивать стоянку задним числом, когда проблемы уже решены. Об этом со ссылкой на разъяснения ведомства пишет газета «Коммерсантъ».

В министерстве уточнили, что сейчас способы внесения денег за парковку сильно отличаются от региона к региону. При этом местные власти сами решают, какие альтернативные варианты оплаты предлагать людям. Минтранс же хочет законодательно закрепить требование, чтобы доступ к таким вариантам был у всех гарантированно.

Согласно новому законопроекту, если автомобилист не смог перевести деньги за парковку по независящим от него обстоятельствам, то платить за это время он не обязан. Речь идет о сбоях в приложении, поломке терминала или проблемах со связью.

Кроме того, документ дает водителям право рассчитаться за пользование уличной парковкой в течение суток после того, как машина была оставлена на месте. Однако региональные власти сами будут решать, какие программные решения для такой постоплаты внедрять и как контролировать поступление денег.

Сейчас проект поправок вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня, и каждый желающий может высказать свое мнение.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что оплата парковки с отсрочкой сократит число необоснованных штрафов.