Оплата с отсрочкой: В России могут поменять правила пользования городскими парковками

Если изменения в правилах примут, то во всех регионах страны на оплату парковки будет отводиться 24 часа с момента ее фиксации соответствующими городскими службами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Припарковался на платной парковке, а расплатиться не смог: «заглючило» и не запустилось приложение, разрядился смартфон, случился сбой геолокации, из-за чего расположение автомобиля указано неверно… В последнее время добавилась еще одна напасть — периодические отключения мобильного интернета. А время на оплату — ограничено! Везде по-разному, но, например, в Москве на это отводится всего 5 минут (в Санкт-Петербурге — 15). Не уложился — изволь разориться на штраф. А он кусачий, в столице составляет 5000 рублей!

И, вроде, без вины виноват, но оспорить его не получится.

Теперь все может измениться. Два месяца назад премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу до 1 июня подготовить законопроект, предполагающий оплату парковок в течение суток. Ведомство в срок уложилось — документ готов. Сейчас он выставлен на общественное обсуждение. Если изменения в правилах примут, то во всех регионах страны на оплату парковки будет отводиться 24 часа с момента ее фиксации соответствующими городскими службами.

Давняя проблема с оплатой парковок близка к решению Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Мера, безусловно, полезная, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. — Не все решения Минтранса заслуживают одобрения, но в данном случае он поступает правильно. Жаль, что для этого потребовалось распоряжение главы Правительства, поскольку проблема известна давно. А с отключениями мобильного интернета она только усугубилась. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

МНОГО ПРОБЛЕМ — ОДНО РЕШЕНИЕ

Новые правила не коснутся парковок, доступ к которым осуществляется через «технические средства, конструкции или сооружения, ограничивающие въезд и/или выезд». Проще говоря — там, где установлен шлагбаум, расплачиваться придется на месте. Но это логично, и в данном случае проблем обычно не возникает — в таких местах стоят либо стационарные терминалы оплаты, либо работают кассиры. А вот с городскими паркингами все немного сложнее. Здесь автовладельцам приходится использовать специальные приложения. В частности — «Парковки России» (действует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, но список городов и регионов обещают расширить). И к ним без интернета подключиться не выйдет. А если мобильный не работает, добежать до ближайшего помещения, где есть WiFi, и произвести оплату там можно уже не успеть.

— Правда, сохраняется возможность оплаты через смс-сообщения. О чем, кажется, все забыли, и я — в том числе, — отмечает Ян Хайцеэр. — Но, опять же, иногда вместе с мобильным интернетом «отваливается» и мобильная связь. А тут уж точно расплатиться за парковку не выйдет — и здравствуй штраф!

При этом в том же приложении «Парковки России» до окончания текущих суток можно откорректировать данные по оплате — номер автомобиля (если указан неверно или указан другой — например, от второй машины в семье), номер самой парковки и даже время окончания сессии. Но сама сессия должна быть зафиксирована — то есть, ее нужно минимум начать. А вот начать ее постфактум — не получится.

Бывают и другие истории. Например, человек начал сессию, но забыл ее продлить. А потом начал новую — но через 10 минут после окончания первой. В итоге получается, что и парковка оплачена (за исключением тех самых 10 минут), и штраф все равно прилетает внушительный!

— Если законопроект примут, подобные ситуации уйдут в прошлое, а огромного количества штрафов, выписанных автовладельцам, по сути, не по их вине, удастся избежать. Осталось лишь понять, как будет работать система. Например, будут ли «напоминалки» о необходимости оплаты паковки или за этим придется следить самому, — резюмирует Ян Хайцеэр.

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