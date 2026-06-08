В Молдове ночью взорвался беспилотник, залетевший из Одесской области Фото: REUTERS.

В Молдове взорвался беспилотник, залетевший на территорию республики со стороны Одесской области, сообщает в понедельник 8 июня местное Министерство обороны. Инцидент произошел ночью. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Обломки и следы взрыва обнаружены на сельскохозяйственном поле вблизи населенного пункта Лопатна. Район происшествия оцеплен экстренными службами. Фрагменты беспилотника исследуются.

30 марта военное ведомство Молдавии официально подтвердило, что объект, обнаруженный вблизи села Бэнештий Ной, является беспилотным летательным аппаратом. По данным специалистов, дрон совершил несанкционированный полет над территорией республики. Аппарат пересек границу со стороны Одесской области.

Как писал KP.RU , ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Молдавия превращается в полноценный логистический хаб для Киева.