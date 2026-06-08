Косачев: итоги выборов в Армении указывают скорее на поражение партии Пашиняна

Косачев: итоги выборов в Армении говорят о поражении партии Пашиняна. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Судя по предварительным итогам парламентских выборов в Армении, партия премьера Никола Пашиняна скорее не выиграла, а проиграла. Об этом в своем канале на платформе Max заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Первым делом, российский политик усомнился, что окончательные итоги выборов в Армении подтвердятся. Но даже если это произойдет, то это будет поражением для Пашиняна.

«Это тот случай, когда первое место на выборах - скорее поражение, чем победа», - написал сенатор.

Он напомнил, что для формирования однопартийного кабинета большинства в Армении требуется не менее 52 процентов голосов избирателей. Партия Пашиняна, предварительно, не набрала 50% голосов.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Армении Пашинян заявил, что партия «Гражданский договор» получит в парламенте большинство и сформирует правительство Армении. А сразу по окончании голосования в республике Никол Пашинян объявил, что его партия одержала победу.