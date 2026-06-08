Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство Латвии в понедельник, 8 июня. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы республики в сети X, отметив, что возможная угроза устранена.

«Национальные вооруженные силы Латвии сообщают, что возможная воздушная угроза устранена!», — говорится в сообщении.

В понедельник национальные вооруженные силы Латвии объявили воздушную тревогу в муниципалитетах Лудзы и Резекне. Граждан призвали укрыться в помещении.

В мае Служба внешней разведки России сообщила, что киевский режим планирует использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии, для нанесения ударов беспилотниками по целям в глубине российской территории. Как писал KP.RU , ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные внимательно следят за ситуацией с пролетом БПЛА через воздушное пространство стран Прибалтики.