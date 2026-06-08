Пентагон открестился от последних ударов по Ирану

Axios: ВС США не принимали никакого участия в ударах Израиля по Ирану Фото: REUTERS.

Американские военные не участвовали в ответных ударах Израиля по территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил портал Axios.

При этом в военном ведомстве США назвали израильские удары по Ирану как «достаточно ограниченные» по своему масштабу.

Напомним, ранее КСИР заявил, что иранские военные предприняли атаки на две израильских авиабазы в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана.

Между тем, президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки. По словам американского лидера, сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей. При этом Трамп утверждает, что Иран уже признал главное условие Вашингтона. А именно – отказался от ядерного оружия.