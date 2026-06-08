В Правительстве захотели поддержать «Почту России»: законопроект внесен на голосование Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о модернизации и поддержке «Почты России», чтобы улучшить удобство почтовых сервисов. Об этом сообщили в Минцифры России.

«Почта России» будет принимать и доставлять заявления и результаты государственных и муниципальных услуг. Это упростит получение услуг для граждан, особенно в удаленных районах, без личного посещения ведомств. Такой законопроект направлен на поддержку ведомства.

Также «Почта России» будет освобождена от банковских комиссий за электронные платежи за жилье и коммунальные услуги. Это позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых сборов. Также отмечается, что будут привлечены юрлица и ИИ для обработки отправлений.

Ранее KP.RU сообщил, что «Почта России» уже пыталась модернизировать свою работу. В частности, россиянам рассказали о том, что в некоторых отделениях откроются стойки самообслуживания.