В Иране объяснили причину удара по Израилю: что нарушило перемирие Фото: REUTERS.

Ракетный удар по Израилю стал вынужденным ответом Тегерана на срыв режима прекращения огня. В Иране подчеркнули, что почти месяц проявляли сдержанность, но действия еврейского государства вынудили пойти на жесткие меры. Об этом сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Али Сафари, слова которого приводит агентство Mehr.

Советник пресс-секретаря МИД Ирана разъяснил, что недавняя атака была предпринята после более чем 30 дней терпения со стороны Тегерана. Причиной он назвал прямое нарушение перемирия и продолжающуюся агрессию со стороны оппонента.

Напомним, что 7 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые с апреля нанес удар по израильской территории. Этот инцидент произошел после того, как в апреле было подписано соглашение о перемирии, которое сейчас оказалось под угрозой срыва.

В ответ на произошедшее министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир выступил с резкими угрозами в адрес противника. В своих сообщениях в социальных сетях политик заявил, что, по его мнению, Тегеран должен гореть.