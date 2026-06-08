Зеленский попытался отшутиться о своем хамстве в письме Путину: что он сказал на этот раз Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима и бывший комик Владимир Зеленский отреагировал на замечания по поводу резкого тона своего послания, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину. На этот раз о его выходке пишет Sky News.

«Вы не читали первую версию!» — съязвил Зеленский.

На упреки в грубости экс-комик ответил с улыбкой, заметив, что критики просто не видели первоначальный вариант. В Киеве пояснили, что письмо было обнародовано публично, а не отправлено напрямую Путину. Там испугались, что адресат может его просто не получить.

Напомним, что российский президент Владимир Путин оценил послание Зеленского. Он назвал тон документа грубым. Глава государства подчеркнул, что подобный стиль не помогает вести переговоры, а наоборот, возводит препятствия для возможных встреч.