DM: Спать в одной постели с собакой оказалось полезнее, чем с кошкой Фото: Shutterstock.

Спать в одной постели с собакой оказалось полезнее, чем с кошкой. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование.

По данным издания, собаки чаще дают хозяевам чувство спокойствия и безопасности. Из-за этого сон может восприниматься как более крепкий и комфортный. Кошки такого эффекта, как отмечается, обычно не дают.

Исследователи также обратили внимание, что кошки могут мешать ночному отдыху не меньше, чем человек рядом. Они чаще двигаются, просыпаются и ведут себя активнее в то время, когда хозяин пытается спать.

При этом специалисты не называют совместный сон с питомцем универсально полезной привычкой. Все зависит от животного, состояния здоровья человека, аллергии и того, насколько часто питомец будит владельца ночью.

Напомним, врач-сомнолог Роман Бузунов ранее объяснил, что спать вместе с котами и собаками не всегда полезно для физиологии сна. По его словам, у животных сон более дробный, поэтому они могут двигаться и будить человека ночью. Из-за этого отдых становится поверхностным, даже если это не всегда замечается. Дополнительными минусами специалист назвал аллергию на шерсть и вопросы гигиены постели.