Цена золота на бирже упала ниже $4300 впервые с 23 марта. Фото: Vitaly Ivanov/GLOBAL LOOK PRESS

Цена золота на бирже утром 8 июня упала ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 23 марта, следует из данных торгов.

Так, в 8.42 мск стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 52,13 доллара. Это на 1,19 меньше предыдущих торгов. А несколькими минутами ранее цена опускалась и ниже 4300 долларов. Это произошло впервые с 23 марта.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что человечество оказалось не готово к новым экономическим бурям. По ее мнению, мир только начинает привыкать к мысли, что кризисы теперь будут случаться постоянно, а не время от времени.

До этого глава ВТБ Андрей Костин посоветовал хранить деньги на депозитах и спрогнозировал скорое оживление экономики.