Жителю Югры вынесли приговор за взрыв газа, из-за которого погибли 10 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижневартовский городской суд приговорил бывшего заправщика к четырем годам условного лишения свободы за взрыв газа в жилом доме, в результате которого погибли 10 человек, включая 4 детей, и еще 3 пострадали. Однако решение может быть пересмотрено, о чем сообщает "КП-Югра".

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ст. 168 УК РФ. С него взыскана компенсация в 300 тыс. рублей, вину он не признал. Прокуратура обжалует приговор, настаивая на реальном лишении свободы.

4 декабря 2022 года работник АЗС в Нижневартовске наполнил бытовой газовый баллон без специального оборудования. Владелец баллона занес его в квартиру на улице Мира. Около 18 часов произошел взрыв, разрушивший дом. Ущерб имуществу составил более 280 млн рублей. Прокурор требовал реального лишения свободы, учитывая количество погибших и пострадавших.

Ранее KP.RU сообщил, что три человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске, в одном из городских кафе.