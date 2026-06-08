«Не делайте из этого фетиш»: россиян попросили отказаться от сдачи популярного анализа без необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» призвал россиян не сдавать анализ крови на витамин D без необходимости. Он подчеркнул, что не нужно делать из этого фетиш и гнаться за веяниями.

«Не делайте просто так анализ крови на витамин D. Не нужно, если у вас нет клиники, нет мышечной боли, проблем с костями и так далее. Не делайте из этого фетиш», — заявил доктор.

Мясников отметил, что витамин D, в отличие от других, подходит для всех. Однако детям, беременным и пожилым он обязателен, подчеркнул врач.

Ранее KP.RU разбирался с шумихой, связанной с приемом витамина D. Последние рекомендации окончательно запутали врачей и пациентов. Многих волновал вопрос, кому в первую очередь нужен «солнечный» витамин.