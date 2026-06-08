В Японии пришлось закрыть почти 100 школ: причиной стал гуляющий по улицам хищник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В японском городе Уцуномия из-за медведя, который уже три дня бродит по улицам, пришлось закрыть около сотни учебных заведений. Местные власти приняли такое решение после того, как хищника несколько раз видели в разных частях города, включая территорию торгового центра. Об этом пишет SCMP.

Администрация Уцуномии, расположенного к северу от Токио, распорядилась закрыть все 94 государственные начальные и средние школы. Поводом стали более десяти сообщений о появлении медведя, поступившие с субботы. На поиски животного вышли десятки охотников, полицейских и местных чиновников.

Представитель городских властей рассказал, что в районы, где заметили медведя, направили специальную технику для оповещения людей. Жителей призывают оставаться в домах или машинах и не выходить на улицу без необходимости. При этом чиновник на условиях анонимности уточнил, что пока непонятно, действует ли один медведь или их несколько.

В последние годы в Японии все чаще фиксируют случаи появления медведей в городской черте и их нападения на людей. В прошлом году от атак этих животных погибло рекордное количество человек — 13. Специалисты связывают рост числа инцидентов с тем, что медведи выходят из спячки голодными и отправляются на поиски пищи в города.

Ранее KP.RU писал, что в Японии четыре человека пострадали при нападении медведя в городе Фукусима. Их незамедлительно доставили в больницу, характер и тяжесть травм не раскрывали.