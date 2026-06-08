«Мир изменился»: в США перечислили новые центры влияния Фото: REUTERS.

Россия и Китай создают новые центры глобального влияния. Об этом сообщил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

«Мир изменился. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки», — резюмировал эксперт в разговоре на YouTube-канале Dialogue Works.

Профессор отметил, что мировая архитектура изменилась из-за разделения США и Западной Европы на отдельные части, потерявшие прежнюю мощь. Хадсон подчеркнул заключение новых соглашений между Москвой и Пекином, что создаст новый баланс сил.

Хадсон отметил изменение ролей Латинской Америки, Мексики и Канады, подчеркнув, что этот процесс уже активно идет. Он также отверг мнение об ошибочности такой трансформации, указав, что это свойственно американскому менталитету, не учитывающему внутренние изменения.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва не отрицает, что хочет продолжать сотрудничество с Пекином. В Кремле подчеркнули, что надеются на развитие и процветание отношений на столетия вперед.