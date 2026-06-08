Солнце готовит сюрприз: как это отразится на Земле Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По расчетам ученых, 8 июня Землю накроет мощная магнитная буря уровня G3. Это событие планетарного масштаба станет последствием вспышек на Солнце, произошедших в начале месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Специалисты лаборатории пояснили, что облако плазмы, выброшенное светилом 6 июня, по необычной траектории должно оказаться вблизи нашей планеты. Вероятность бури оценивается в 96%, а шансы на то, что она продлится больше суток и затронет 9 июня, составляют 85%.

Главным доказательством стали снимки аппарата STEREO с расстояния около 100 млн км. Кроме того, коронографы зафиксировали выбросы, идущие точно к Земле, которые классифицируются как событие типа «гало». Плазма может достичь планеты в ближайшие 2-3 часа.

Напомним, что 3 июня ученые зафиксировали мощнейшее потрясение на Солнце. По данным специалистов, это была самая сильная вспышка за последние полтора месяца.