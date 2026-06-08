ЕС рискует столкнуться с огромными потерями в случае нового мирового конфликта: о чем речь Фото: REUTERS.

Экономика Евросоюза потеряет $2 трлн из-за возможного военного конфликта США и Китая из-за Тайваня. Об этом говорят аналитики издания Bloomberg. Авторы Bloomberg Economics определили, что в первой десятке стран, наиболее пострадавших от гипотетического конфликта, четыре государства ЕС: Германия, Италия, Испания и Франция.

Страны ЕС не готовы к эскалации, показали штабные моделирования. Серьезная ситуация потребует от Европы быстрых решений, но ЕС не может реагировать оперативно. Раньше ЕС рассчитывал на призыв к спокойствию и ждал реакции США, но ситуация изменилась с возвращением президента Дональда Трампа.

Нужно отметить, что Европа находится на грани энергетического кризиса и безработицы из-за войны в Иране. Брюссель также нацелен на то, чтобы продолжать конфликт на Украине даже себе в убыток. Другими словами, новое военное противостояние может закончиться для ЕС настоящей катастрофой.