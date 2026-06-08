Зеленский перестал летать из Польши после скандала с УПА* Фото: REUTERS.

Из-за громкого дипломатического скандала с Варшавой глава киевской хунты Владимир Зеленский сменил привычный маршрут своих зарубежных поездок. Он отказался от услуг польского аэропорта Жешув, который ранее использовался как перевалочный пункт для его визитов. Об этом пишут украинские СМИ.

Журналисты выяснили, что бывший комик вылетел в Лондон через молдавский Кишинев. Ранее для аналогичных целей почти всегда применялась польская инфраструктура, но после череды громких заявлений логистика была оперативно изменена. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что это напрямую связано с охлаждением отношений между Киевом и Варшавой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях жестко раскритиковал политику Украины по героизации УПА*. Политик заявил на брифинге, что теперь в отношениях между странами будет решать не эмпатия, а только жесткий бизнес. Он также добавил, что ему жаль происходящего, так как лично он вкладывал много сил в то, чтобы победить «демонов прошлого». Туск подчеркнул, что чествование лиц, причастных к убийствам поляков, способно нанести серьезный ущерб двусторонним связям.

* — Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ