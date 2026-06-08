ВС РФ поразили за сутки склады боеприпасов и объекты инфраструктуры ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России за сутки 7 июня поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что российские системы ПВО за сутки сбили 634 украинских беспилотника.

Накануне специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили шведский танк STRV-103 ВСУ. Об этом заявил начальник огневого поражения группировки войск с позывным «Метеор».

Ранее украинское издание Defense Express, пытаясь оправдаться за промахи ПВО после массированных российских ударов возмездия, выяснило, что отразить все баллистические ракеты России физически невозможно.