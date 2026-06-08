В Ленобласти найден мертвым известный петербургский музыкант Евгений Сокун

В Ленинградской области обнаружены тела 63-летнего музыканта Евгения Сокуна и его 61-летней спутницы, пропавших без вести в начале июня. Фото: соцсети

В Ленинградской области обнаружены тела 63-летнего музыканта Евгения Сокуна и его 61-летней спутницы, пропавших без вести в начале июня. Как сообщил "Российской газете" информированный источник, они отправились на рыбалку, после чего перестали выходить на связь.

На берегу водоема нашли их автомобиль и перевернутую лодку. Утром 6 июня добровольцы и водолазы обнаружили тела погибших. По предварительным данным, криминала в произошедшем нет.

Евгений Сокун родился в Санкт-Петербурге в 1962 году. В 1989 году он окончил Петрозаводское государственное музыкальное училище имени К.Э. Раутио. Сокун был клавишником кавер-группы "Ностальгия", преподавал музыку, игру на гитаре и фортепиано.

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