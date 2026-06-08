Еще одна европейская страна выступила против вступления Киева в ЕС: повод очень веский Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году. В понедельник глава ордена рассмотрит этот вопрос. Более того, Польша стала еще одной европейской страной, которая против вступления Украины в ЕС.

«Должна ли Польша блокировать вступление Украины в ЕС? Если все-таки идеология бандеризма будет широко распространена на Украине, то да», — заявил польский историк и общественный деятель Мариуш Блащак в интервью с журналистами издания Dorzeczy.

Ранее KP.RU сообщил, что все больше стран выступает против вступления Украины в ЕС. Отмечается, что у Италии начались противоречия по этому поводу со странами Европы. Рим считает, что Киев недостоин вступления в альянс.