Эксперт ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к запретам мессенджеров: через полгода забудут

Кирилл Родин: через полгода после отказа от мессенджера никто о нем не вспомнит Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 рассказал kp.ru, как россияне относятся к разного рода запретам, в том числе к ограничениям на использование зарубежных мессенджеров.

По его словам, восприятие запрета напрямую зависит от того, касается ли он самого человека.

«Если я курильщик, то запрет на курение в общественных местах с большей вероятностью буду воспринимать в штыки», — привел в качестве примера Родин.

Что касается ограничений на использование соцсетей и мессенджеров, то мнения, отметил он, разделились: примерно треть опрошенных относится к этому безразлично, считая, что если запрещают, значит, там что-то плохое; около четверти поддерживают такие меры; еще треть выступает против.

«Сторонники запрета часто ссылаются на вопросы технологического суверенитета, технологической безопасности. А противники защищают позицию: «Не трогайте мои средства коммуникации!» Им важен сам факт привычного общения. У них там контакты, чаты, переписка с друзьями, коллегами, заказчиками. И когда это в один момент закрывается, возникает масса проблем, которые нужно как-то решать», — сказал собеседник сайта.

При этом Родин отметил, что все сервисы по своей сути сделаны «под копирку», поэтому проблема перехода временна.

«Если от того или иного мессенджера произойдет полный отказ, через полгода о нем никто и не вспомнит. Все будут пользоваться новым и точно так же радоваться жизни», — заключил он.

Как ранее писал KP.RU, в мессенджере MAX скоро появится функция бесконтактной оплаты.