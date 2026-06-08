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НовостиВ мире8 июня 2026 10:23

Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления

В МИД России оценили проведение выборов в парламент Армении
Людмила МИТРОХИНА
Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

Выборы в парламент Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию. А также имело место быть вмешательство Запада. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«7 июня в Армении в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС, прошли парламентские выборы», — охарактеризовала ситуацию в Армении официальный представитель МИД РФ.

В Кремле же пока решили воздержаться от комментариев, пока не будут объявлены официальные результаты голосования.

Ранее KP.RU подвел итоги выборов в Армении. Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смогла преодолеть 50%. Это не абсолютное большинство, но парламентарии получат определенное количество мандатов в правительстве.