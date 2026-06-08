Иран снова атаковал Израиль ракетами: какие объекты стали целью

КСИР: войска Ирана нанесли удар по нефтехимическим заводам в Хайфе Фото: REUTERS.

Иран снова нанес ракетный удар по израильской территории. Целью стали нефтехимические заводы в Хайфе. Об этом информирует агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

Поводом для атаки стал удар израильской армии по нефтехимическому комплексу в Бендер-Махшехре на юго-западе Ирана. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет.

«Бойцы ВКС КСИР несколько минут назад <...> нанесли ракетный удар по схожим предприятиям в Хайфе», - отметили в иранских войсках.

Помимо нефтехимических объектов, КСИР также направил ракеты в сторону двух израильских авиабаз и радиолокационной станции. Пока не сообщалось, были ли они уничтожены.

Напомним, что ночью 7 июня иранские военные впервые после вступления в силу режима перемирия ударили по Израилю. Таким образом Тегеран ответил на агрессивные действия Иерусалима, который сейчас ведет бои в Ливане.