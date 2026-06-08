Песков отказался комментировать выборы в Армении до окончательных результатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать официальные комментарии насчет выборов в Армении, пока не опубликованы окончательные результаты. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с журналистами.

Электоральный процесс в Армении представителя Кремля попросили прокомментировать в понедельник, 8 июня. Тогда журналисты задали ему соответствующий вопрос. Однако в ответ Песков подчеркнул, что давать комментарии пока рано. Поскольку окончательные результаты выборов до сих пор остаются неизвестными.

Немногим ранее KP.RU писал о промежутночных итогах выборов в Армении. Так, сообщалось, что предварительным победителем названа партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна.