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НовостиПолитика8 июня 2026 10:31

Песков отказался комментировать выборы в Армении до окончательных результатов

Пескова спросили насчет выборов в Армении в понедельник, 8 июня
Марк СОКОЛОВ
Песков отказался комментировать выборы в Армении до окончательных результатов

Песков отказался комментировать выборы в Армении до окончательных результатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать официальные комментарии насчет выборов в Армении, пока не опубликованы окончательные результаты. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с журналистами.

Электоральный процесс в Армении представителя Кремля попросили прокомментировать в понедельник, 8 июня. Тогда журналисты задали ему соответствующий вопрос. Однако в ответ Песков подчеркнул, что давать комментарии пока рано. Поскольку окончательные результаты выборов до сих пор остаются неизвестными.

Немногим ранее KP.RU писал о промежутночных итогах выборов в Армении. Так, сообщалось, что предварительным победителем названа партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна.