Евросоюз снова выделил Украине денег: какая сумма достанется киевскому режиму

ЕК сообщила о выделении Украине нового транша в 2,8 миллиарда евро Фото: REUTERS.

Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 2,8 миллиарда евро. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия выделила Украине €2,8 млрд бюджетной помощи», - заявил он журналистам.

Выделенные средства стали частью масштабной финансовой программы, которую Евросоюз утвердил еще в 2024 году для поддержки украинской экономики. Общий объем предусмотренной помощи составляет 50 миллиардов евро.

Нынешний транш является седьмым по счету с момента запуска инициативы. Средства направляются на покрытие бюджетных расходов страны в условиях продолжающегося конфликта.

KP.RU прежде писал, что еще одна европейская страна выступила против вступления Киева в Евросоюз. Президент Польши Кароль Навроцкий предупредил, что, если в Украине продолжится распространяться идеология бандеризма, то страна будет против членства Киева.