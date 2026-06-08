В Кремле прокомментировали призывы Макрона и Мерца по Украине Фото: REUTERS.

В Кремле отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца о договоренностях мира на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, как можно сейчас вести диалог с Киевом.

«Очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом», — резюмировал представитель Кремля.

Также он отметил, что реакция президента РФ Владимира Путина на это заявление была озвучена еще до его принятия лидерами ЕС. На ПМЭФ лидер России отметил, что переговоры невозможны в нынешних условиях и на фоне преступных действиях киевского режима.

Напомним, европолитики говорят о необходимости добиться немедленного прекращения огня, а потом приниматься за переговоры. Также они высказывают и другие требования, которые в корне не подходят России. Москва же не отказывается от переговоров, но они должны быть справедливыми и решать первопричины конфликта.