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Великобритания, Франция и Германия обнародовали совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Заявление опубликовано по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первым пунктом значится прекращение огня. Политики предложили считать отправной точкой для переговоров существующую линию боевого соприкосновения. После вступления перемирия в силу Украина должна, считают они, получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. В заявлении также уточняется, что Европа может развернуть иностранный контингент на украинской территории.

Лидеры евротройки добавили, что замороженные российские активы останутся обездвиженными до завершения конфликта. Кроме того, участники возможного соглашения должны обеспечить защиту европейских интересов безопасности. Согласно заявлению, любые переговоры, затрагивающие вопросы Евросоюза и НАТО, необходимо вести с согласия ЕС и его государств-членов, а также союзников по Североатлантическому альянсу.

Стоит отметить, что Москва последовательно заявляет о готовности к диалогу по украинскому урегулированию, однако констатирует отсутствие встречной воли у Киева и его западных союзников. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на киевский режим. По его словам, европейские страны не поддержат никакое урегулирование, которое выведет из-под их контроля действующую власть в Киеве.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что установление контроля над всем Донбассом и заключение сделки по Украине не исключают друг друга. Глава государства также в очередной раз подтвердил готовность Москвы к компромиссам, о которых ранее говорилось в Анкоридже.