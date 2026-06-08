Кремль прокомментировал сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Песков: Москва фиксирует сообщения о нарушениях в ходе выборов в Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле заявили, что Москва тщательно фиксирует все сообщения о многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе выборов в Армении. Об этом журналистам 8 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона ожидает окончательных результатов голосования.

Парламентские выборы в Армении завершились победой правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая получила 49,82% голосов. Второе место занял пророссийский блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с 23,29% голосов, третьим стал блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,94% . Явка на выборах составила 58,97%.

Как писал KP.RU, ранее, комментируя итоги выборов в Армении, вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил уверенность, что партия премьера Пашиняна скорее не выиграла, а проиграла.