Фото: Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Министерство энергетики Российской Федерации задействует весь доступный инструментарий, чтобы не допустить дефицита бензина в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремся пояснил, что ситуация находится под строгим контролем. Он подчеркнул, что ведомства работают в усиленном режиме, чтобы разговоры о нехватке топлива ушли в прошлое.

При этом в правительстве страны уже прорабатываются дополнительные механизмы для поддержки стабильных поставок горючего в регион. Об этом проинформировало Минэнерго РФ.

В настоящий момент профильное министерство совместно с другими структурами власти ищет пути решения, направленные на обеспечение бесперебойной реализации бензина. Основная цель — закрыть все потребности местных жителей и экономики Крыма в моторном топливе. Как отметили в сообщении, эти меры призваны исключить любые предпосылки для сбоев.