Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 июня 2026 10:42

В России отложили введение техсбора на электронику: когда он начнёт действовать

Кабмин РФ решил отложить введение техсбора на электронику
Семен ЗИМИН
В России отложили введение техсбора на электронику: когда он начнёт действовать

В России отложили введение техсбора на электронику: когда он начнёт действовать

Фото: REUTERS.

Правительство России приняло решение сдвинуть сроки введения технологического сбора на электронику. Если раньше производители и импортеры радиотехники должны были начать платить с 1 сентября, то теперь этот момент наступит только 1 декабря 2026 года.

В министерстве уточнили, что перенос на три месяца сделан из-за просьб отраслевых объединений. Эти правки уже прописаны в законопроекте, который вносит изменения в Бюджетный кодекс страны и другие законодательные акты.

Ранее о готовящемся переносе рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он заверил, что государство не станет бить по рынку резко, а будет действовать точечно, аккуратно и поступательно.

Согласно планам, самый большой платеж за одно устройство не превысит пяти тысяч рублей. Главная цель нового сбора — поддержать российских производителей и подтолкнуть компании к локализации производства на территории РФ.