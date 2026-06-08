В России отложили введение техсбора на электронику: когда он начнёт действовать Фото: REUTERS.

Правительство России приняло решение сдвинуть сроки введения технологического сбора на электронику. Если раньше производители и импортеры радиотехники должны были начать платить с 1 сентября, то теперь этот момент наступит только 1 декабря 2026 года.

В министерстве уточнили, что перенос на три месяца сделан из-за просьб отраслевых объединений. Эти правки уже прописаны в законопроекте, который вносит изменения в Бюджетный кодекс страны и другие законодательные акты.

Ранее о готовящемся переносе рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он заверил, что государство не станет бить по рынку резко, а будет действовать точечно, аккуратно и поступательно.

Согласно планам, самый большой платеж за одно устройство не превысит пяти тысяч рублей. Главная цель нового сбора — поддержать российских производителей и подтолкнуть компании к локализации производства на территории РФ.