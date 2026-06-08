Возле базы сборной Англии произошла стрельба: что известно

Розыскные мероприятия все еще продолжаются Фото: REUTERS.

Около тренировочной базы английской сборной в Канзас-Сити прогремели выстрелы. Девять человек получили ранения. Об этом пишет The New York Times.

Стрельба случилась в ночь на 6 июня. Прибывшие на место полицейские застали большое скопление людей, которые сразу же при появлении сотрудников органов разбежались в разные стороны. Все пострадавшие госпитализированы. Согласно имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемые до сих пор не установлены и не задержаны. Розыскные мероприятия все еще продолжаются. Мотивы и обстоятельства произошедшего тоже пока неизвестны.

Все произошло на фоне подготовки спортсменов к Чемпионату мира по футболу 2026. Он стартует уже 11 июня. Соревнования будут проходить в трех странах - США, Канаде и Мексике.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Израиле неизвестные открыли огонь. Инцидент зафиксировали на автозаправочной станции рядом с поселком Кохав-Яир. В результат один человек погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.