«Вежливые люди так не поступают»: Лавров прокомментировал письмо Зеленского Путину

Лавров: Зеленский разослал по всему миру свое письмо к Путину, это невежливо Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава киевского режима Владимир Зеленский разослал по всему миру свое письмо к президенту РФ Владимиру Путину, это крайне невежливый шаг. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

По словам министра, подобные меры противоречит базовым правилам международного общения. Лавров подчеркнул, что распространение личной переписки по всему миру - не тот способ, которым пользуются политики, настроенные на серьезный диалог. Такое поведение, по его оценке, скорее рассчитано на публичный эффект, нежели на реальное урегулирование конфликта.

«Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент (России - Прим. Ред) оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», - подчеркнул дипломат.

Напомним, что Путин уже называл два ключевых условия для завершения конфликта на Украине. Первое - передать контроль над Донбассом нашей стране. Второе - заключить мирную сделку с Киевом.