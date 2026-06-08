Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 июня 2026 11:10

Трамп: Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня

Трамп объявил о продолжении переговоров между Израилем и Ираном
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Трамп: Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня

Трамп: Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня

Фото: REUTERS.

Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, стороны продолжают заключительные переговоры о «мире». При этом Трамп предупредил, что блокада останется в силе до достижения окончательного соглашения.

«Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному прекращению огня! Заключительные переговоры о „мире“ продолжаются, если только им не помешают невежество или глупость», — написал Трамп.

Президент США добавил, что события должны развиваться быстро. Что имелось в виду – неизвестно.

Немногим ранее Трамп допустил высадку американского спецназа в Иране в случае провала переговоров с Тегераном. По словам президента США, у Вашингтона есть два варианта действий: новая военная операция или сохранение блокады. При этом он заявил, что блокада оказалась «мощнее любого военного нападения». Трамп также выразил уверенность, что обострение между Израилем и Ираном не сорвет переговорный процесс.