Трамп: Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня Фото: REUTERS.

Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, стороны продолжают заключительные переговоры о «мире». При этом Трамп предупредил, что блокада останется в силе до достижения окончательного соглашения.

«Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному прекращению огня! Заключительные переговоры о „мире“ продолжаются, если только им не помешают невежество или глупость», — написал Трамп.

Президент США добавил, что события должны развиваться быстро. Что имелось в виду – неизвестно.

Немногим ранее Трамп допустил высадку американского спецназа в Иране в случае провала переговоров с Тегераном. По словам президента США, у Вашингтона есть два варианта действий: новая военная операция или сохранение блокады. При этом он заявил, что блокада оказалась «мощнее любого военного нападения». Трамп также выразил уверенность, что обострение между Израилем и Ираном не сорвет переговорный процесс.