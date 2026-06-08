У США есть два варианта действий в Иране: Трамп раскрыл дальнейшие шаги Вашингтона на Ближнем Востоке

Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times допустил возможность проведения военной операции в Иране с высадкой американского спецназа, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном окажутся безрезультатными.

По словам американского лидера, в случае провала дипломатии у США есть два варианта: либо военные снова войдут на территорию Ирана, чтобы завершить вооруженный конфликт, либо сохранят блокаду Тегерана. Трамп отметил, что второй вариант оказался «мощнее любого военного нападения». При этом глава Белого дома выразил уверенность, что нынешнее обострение между Израилем и Ираном не сорвет переговорный процесс.

Иран впервые после вступления в силу режима перемирия 8 апреля нанес ракетный удар по Израилю. По данным Корпуса стражей исламской революции, восемь боеприпасов было выпущено в сторону северной части страны. В заявлении сказано, что удар пришелся по авиабазе Рамат-Давид, откуда, по мнению Тегерана, осуществлялась агрессия, и был ответом на преступления израильского режима на юге Ливана. Представитель иранского МИД Али Сафари 8 июня заявил, что удар по Израилю стал вынужденным ответом Тегерана на срыв режима прекращения огня.