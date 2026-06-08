Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о решающей роли героев СВО Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал всех серьезно отнестись к словам президента Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий военнослужащих на поле боя.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – сказал Лавров журналистам.

Президент России на пленарной сессии ПМЭФ ответил на недавнее письмо Владимира Зеленского обращением к российским военным на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что обращаться нужно не к «любителям эпистолярного жанра», а к бойцам, на которых смотрит вся страна и которыми гордится. Путин заключил свое выступление словами «Работайте, братья!».

Как писал KP.RU, ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что попытки Киева навязать свои условия урегулирования, в том числе военные действия против России, обречены на провал.