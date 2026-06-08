В Польше хотят изменить подход к отношениям с Украиной: Варшава не верит в «исцеление» Киева от нацизма Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Польские эксперты заявили, что фундаментальные основы украинской государственной идеологии вряд ли изменятся даже после смены власти. По их мнению, Варшаве необходимо сконцентрироваться на прагматичных интересах, а не на мифах о «химии» между народами. Об этом сообщает польское издание WP.

Политолог Збигнев Парафянович пояснил, что базовые мифы нового украинского государства останутся неизменными, и на уступки не пойдет ни действующий президент, ни его преемники. Его коллега Марек Магеровский добавил, что, с точки зрения Киева, герои УПА* всегда останутся героями.

Эксперты предостерегают от иллюзий относительно глубоких польско-украинских отношений. Парафянович подчеркнул, что необходимо готовиться к напряженным годам, изучить карту интересов соседа и выбирать «самые ценные кусочки», а не «есть помои».

Специалисты также уверены, что наличие общего противника в лице России не является достаточной основой для сближения. Украинцы будут сдерживать Москву независимо от симпатий Варшавы, поэтому диалог следует выстраивать исключительно на конкретных общих интересах, требующих их реализации.

Магеровский отметил, что дискуссия об украинских мигрантах в Польше может дойти до точки, после которой станет «очень плохо». Парафянович добавил, что Зеленский уже перешел некую черту, и призвал власти в Киеве изучить эмоциональные механизмы польского общества.

Ранее стало известно, что из-за громкого скандала с Варшавой глава киевского режима Владимир Зеленский сменил привычный маршрут своих зарубежных поездок. Он отказался от услуг польского аэропорта Жешув и теперь летает через Молдавию.

* — Организация УПА признана экстремистской и запрещена на территории РФ