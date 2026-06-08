Еврокомиссия на неделе представит 21-й пакет санкций против России Фото: REUTERS.

Евросоюз продолжает политику попыток давления на Россию. Новый, 21-й, пакет санкций может быть введен уже на этой неделе. Об этом рассказала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия представит 21-й пакет санкций против России на этой неделе. В него войдут меры против финансовых учреждений в третьих странах, помогающих обходить санкции российским банкам. После этого пакет должен быть одобрен Советом ЕС, включая всех послов стран-членов, говорит представитель ЕС.

Нужно отметить, что Европа всеми силами пытается затянуть конфликт на Украине, в том числе вводя бессмысленные санкции. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все ограничения бьют больше по авторам, нежели по России. Европа сталкивается со сложностями, пытаясь следовать своим же ограничениям.