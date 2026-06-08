Что добавить в рацион для хорошего настроения: ответ профессора

Питание может быть частью стратегии профилактики и сопровождения психических расстройств. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правильное питание может заметно влиять на эмоциональное состояние человека и уровень стресса, рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, особенно важную роль в поддержании хорошего настроения играют растительные и минимально обработанные продукты. Об этом пишет NEWS.ru.

«Питание может быть не только фоном, но и частью стратегии профилактики и сопровождения психических расстройств. Наиболее перспективны простые подходы: больше цельных продуктов, клетчатки, бобовых, овощей, фруктов, орехов, оливкового масла, рыбы, а также меньше ультраобработанной еды», – отметил медик.

Медведев отметил, что пребиотики, пробиотики и психобиотики могут оказывать положительное влияние, но их эффект во многом зависит от индивидуальных особенностей микробиоты и привычного рациона человека.

Он подчеркнул, что диета с упором на растительные и минимально обработанные продукты является доступным способом поддерживать настроение, стрессоустойчивость и когнитивные функции, а в будущем наибольшую эффективность будут иметь персонализированные подходы к питанию.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал продукты, которые могут провоцировать депрессивные состояния у человека.