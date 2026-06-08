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НовостиВ мире8 июня 2026 11:55

Европа заявила о финансировании Армении после выборов: «Пакет помощи готов»

Каллас: ЕС готовит экономический пакет помощи Армении
Людмила МИТРОХИНА
Фото: глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Европа заявила о поддержке и финансировании Армении после проведения парламентских выборов в регионе. Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что пакет помощи почти готов. Она подчеркнула, что видит стремление Еревана пойти по европейскому пути.

«ЕС готовит пакет экономической помощи для Армении, и мы продолжим быть их партнерами», — резюмировала европолитик.

Напомним, партия премьера Никола Пашиняна не набрала 50% голосов на выборах, но получит необходимое число мест в парламенте благодаря мандатам для нацменьшинств и перераспределению голосов. В МИД РФ прокомментировали выборы в Армении, заявив, что они проходили под атмосферой беспрецедентного давления на оппозиционеров, а также с вмешательством Запада.