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НовостиВ мире8 июня 2026 12:24

Ирак открыл воздушное пространство для пассажирских самолетов

Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю
Арина СЕРОВА
Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю

Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю. Воздушное пространство страны вновь открыто для гражданских рейсов. Об этом сообщило управление гражданской авиации республики в официальном заявлении, распространенном агентством INA.

Как известно, накануне иракские власти закрыли воздушное пространство в связи с операцией Тегерана против Иерусалима. Ограничения носили временный характер и были сняты после стабилизации обстановки в регионе.

«Небо над Ираком снова открыто для самолетов, направляющихся в аэропорты страны и вылетающих из них», - подтвердили информацию в ведомстве.

Стоит напомнить, что 7 июня Иран впервые после объявления перемирия нанес удары по территории Израиля. Войска исламской республики провели атаку с помощью ракет в ответ на агрессию Иерусалима в Ливане. Боеприпасы были направлены в северные регионы Израиля.