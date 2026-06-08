Ирак открыл воздушное пространство для пассажирских самолетов

Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирак возобновил авиасообщение после ударов Ирана по Израилю. Воздушное пространство страны вновь открыто для гражданских рейсов. Об этом сообщило управление гражданской авиации республики в официальном заявлении, распространенном агентством INA.

Как известно, накануне иракские власти закрыли воздушное пространство в связи с операцией Тегерана против Иерусалима. Ограничения носили временный характер и были сняты после стабилизации обстановки в регионе.

«Небо над Ираком снова открыто для самолетов, направляющихся в аэропорты страны и вылетающих из них», - подтвердили информацию в ведомстве.

Стоит напомнить, что 7 июня Иран впервые после объявления перемирия нанес удары по территории Израиля. Войска исламской республики провели атаку с помощью ракет в ответ на агрессию Иерусалима в Ливане. Боеприпасы были направлены в северные регионы Израиля.