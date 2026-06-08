Суд в Москве оставил в силе решение по иску ЦБ к Euroclear Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу Euroclear и подтвердил законность взыскания в пользу Банка России колоссальной суммы в 18,2 триллиона рублей. Об этом сообщается в материалах, опубликованных в официальной картотеке арбитражных дел.

В судебных документах указано, что вышестоящая инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Апелляция отметила, что ранее вынесенное определение остается в силе, а жалоба иностранного депозитария не подлежит удовлетворению.

Напомним, что ранее бельгийский депозитарий Euroclear официально попросил московский суд временно остановить процедуру взыскания с него около 200 миллиардов евро. Эти средства по решению Фемиды должны перейти в собственность российского регулятора.

Известно, что ходатайство о приостановке исполнительного производства поступило в суд еще 4 июня. Параллельно с этим финансовая структура подала еще одно заявление, в котором попросила разъяснить, как именно должен исполняться принятый судебный акт.