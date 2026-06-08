Блок Карапетяна: давление на оппозицию повлияло на итоги выборов в Армении. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Блок Самвела Карапетяна («Сильная Армения») 8 июня заявил, что давление на оппозицию и нарушения в день голосования не могли не повлиять на итоги выборов в Армении. Эти факторы существенно отразились на конечном результате электорального процесса.

Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна заявил о беспрецедентном давлении, оказанном в том числе на оппозицию и на Центризбирком в ходе прошедших парламентских выборов в Армении. В заявлении пресс-секретаря блока Марианны Каграманян, опубликованном на странице в Facebook* отмечается, что еще до того, как ЦИК обработала результаты всех участков, Никол Пашинян объявил о победе и формировании единоличной власти. Это оппозиция расценила как прямое указание и сигнал для комиссии.

В Армении подвели итоги парламентских выборов 8 июня 2026 года: правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном набрала 49,81% голосов, получив 61 мандат из 105, что позволяет ей самостоятельно сформировать власть, сообщил ЦИК.

Выборы сопровождались резко расходящимися экзитполами, сообщениями о сбоях в работе комиссии и многочисленными нарушениями: от вбросов бюллетеней и «каруселей» до задержаний оппозиционеров (более 200 активистов и около 700 привлеченных к ответственности) и давления на наблюдателей от СНГ.

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