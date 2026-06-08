Как глобализация и интернет формируют речь современных подростков

Эксперт Гончар: Сленг не засоряет русский язык, а помогает молодежи выделиться Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Современный русский язык наводнил молодежный сленг. Как РИАМО заявила старший преподаватель английского языка Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар, такое изобилие англицизмов связано с глобализацией, влиянием интернета и преобладанием англоязычного контента.

«Особенно заметно это в речи подростков. Слова вроде кринж, вайб, краш или хайп уже стали частью молодежного сленга. Причем у большинства из них действительно существуют русские аналоги. <...> Однако молодежь использует англицизмы не только ради смысла, а как элемент принадлежности к определенной цифровой культуре и среде общения. Для подростков это способ самоидентификации и демонстрации своего круга», - объяснила эксперт.

По словам Гончар, назвать это «засорением» русского языка нельзя. Дело в том, что сленг был всегда, а молодежь очень любит выделиться и использовать лексику, совершенно непонятную старшему поколению. Эксперт также считает, что сленг становится проблемой, когда англицизмы замещают слова, которые есть в русском языке.

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