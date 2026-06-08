Сколько нужно зарабатывать для покупки однушки в Москве: названа минимальная сумма Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы купить самую дешевую однокомнатную квартиру в старой Москве, ежемесячный доход семьи должен составлять около 350 тысяч рублей.

К такой сумме пришли эксперты KP.RU на основе анализа рыночной ипотеки под 16% годовых, при условии, что минимальная цена однушки внутри МКАД стартует сейчас от 13 миллионов рублей.

Ежемесячный платеж при такой рыночной ипотеке на 25 лет составит от 160 тысяч рублей.

«Банки одобряют кредит, если платеж не превышает 50% дохода семьи, это рекомендация ЦБ РФ, исключения могут быть, но редко», — указала председатель Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты РФ Екатерина Авдеева.

Получается, что если квартиру покупают супруги, то их доход будет рассматриваться суммарно. В таком случае жена может получать, допустим, 100 тысяч, а муж - от 250 тысяч.

Для рыночной ипотеки при покупке двушки в черте МКАД требуется семейный доход уже от 500 тысяч рублей. Эксперт Александр Цыганов уточнил, что при семейной ипотеке под 6% можно найти вариант в Новой Москве с доходом до 200 тысяч, но инфраструктура там будет слабее. При этом в Петербурге необходимый уровень дохода примерно в 1,5-2 раза ниже, чем в столице.

Напомним, что даже директор департамента ЦБ Александр Данилов признался, что находится в шоке от нынешних цен на жилье. Он отметил, что даже ему сложно представить, какой доход нужен для покупки.

Цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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