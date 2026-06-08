«Объединились, чтобы остаться у власти»: Во Франции раскритиковали Макрона после его встречи с Зеленским

Эрлен осудил заявление Макрона об Украине после переговоров с Зеленским Фото: REUTERS.

Французский экономист Филипп Эрлен жестко раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона после его переговоров с Владимиром Зеленским. Свою мнение по поводу встречи он высказал в соцсети X.

Поводом для критики стал пост Макрона с совместным фото, где французский глава стоит рядом с британским премьером Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Зеленским. Президент Франции сопроводил снимок фразой: «Объединились ради Украины». Эрлен отметил, что эта встреча прошла явно не ради поддержки Киева.

«Объединились против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас», - написал экономист в публикации.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал послание Зеленского российскому президенту Владимиру Путину. По данным дипломата, данное письмо украинские власти разослали по всему миру, что очень невежливо со стороны официальных лиц. По его мнению, этот шаг сделан для пиара, а не для урегулирования конфликта с Россией.