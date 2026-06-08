«Удары по Ливану будут в полную силу»: в Израиле сообщили о просьбе Трампа Фото: REUTERS.

Похоже, эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжается. Отмечается, что Израиль по просьбе президента США Дональда Трампа воздержится от ударов по Ирану, но продолжит атаковать Ливан. Об этом говорится в сообщении от издания N12.

«По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», — говорится в сообщении.

Нужно отметить, что это заявление вышло в СМИ практически сразу после того, как лидер Белого дома поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. До этого в Иране высказались в отношении операции против Израиля. Тегеран заявил, что она окончена, но в случае, если Ливан будет снова атакован, удары по Израилю продолжатся с новой силой.