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НовостиВ мире8 июня 2026 12:53

«Удары по Ливану будут в полную силу»: в Израиле сообщили о просьбе Трампа

N12: Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но будет атаковать Ливан
Людмила МИТРОХИНА
«Удары по Ливану будут в полную силу»: в Израиле сообщили о просьбе Трампа

«Удары по Ливану будут в полную силу»: в Израиле сообщили о просьбе Трампа

Фото: REUTERS.

Похоже, эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжается. Отмечается, что Израиль по просьбе президента США Дональда Трампа воздержится от ударов по Ирану, но продолжит атаковать Ливан. Об этом говорится в сообщении от издания N12.

«По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», — говорится в сообщении.

Нужно отметить, что это заявление вышло в СМИ практически сразу после того, как лидер Белого дома поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. До этого в Иране высказались в отношении операции против Израиля. Тегеран заявил, что она окончена, но в случае, если Ливан будет снова атакован, удары по Израилю продолжатся с новой силой.