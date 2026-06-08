Шесть человек погибли при взрыве на газовой заправке в Узбекистане Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Узбекистане, в Кашкадарьинской области, прогремел взрыв на газовой заправочной станции. Жертвами происшествия стали шесть человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел днем 8 июня. Примерно в 13:50 по местному времени спасателям поступил сигнал о взрыве на станции, где заправляют бытовые газовые баллоны.

В результате взрыва, помимо шестерых погибших, пострадали еще пять человек. Все они были оперативно госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Стоит отметить, что это не единственное происшествие с газом за последнее время. Ранее похожий случай произошел в Новосибирске, где взрывная волна накрыла кафе.

Там пострадали три человека, и среди них оказался несовершеннолетний подросток. Глава новосибирского Минздрава Ростислав Заболоцкий уточнил обстоятельства того инцидента. По его словам, всех пострадавших забрала реанимационная бригада центра медицины катастроф, они были доставлены в ожоговый центр областной больницы.